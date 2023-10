Inter | Inzaghi | abbiamo perso due punti sanguinosi

(Di sabato 7 ottobre 2023) "È normale che sono arrabbiato, come lo sono i giocatori, è la seconda volta che andiamo in vantaggio e non vinciamo.pareggiato su disattenzioni che non dobbiamo commettere. Nel primo tempo ...

Inzaghi non è riuscito a incidere in Inter-Bologna, non risultando purtroppo perfetto nella lettura della partita. Nel dopogara si sofferma su ...

La squadra allenata da Inzaghi sale a 19 punti ed è sola al comando in attesa che scenda in campo il Milan Inter e Bologna pareggiano 2-2 nel match ...

MILANO - Frena per la seconda volta consecutiva in campionato al Meazza l'Inter di Simone Inzaghi che si fa raggiungere dal 2-0 al 2-2 dal Bologna di Thiago Motta nell'ottavo turno di Serie A. Il tecnico nerazzurro commenta così il pari contro i rossoblù: "Sono arrabbiato, come lo sono i giocatori, è la seconda volta che andiamo in vantaggio e non vinciamo. Abbiamo pareggiato su disattenzioni che non dobbiamo commettere. Nel primo tempo ..."

Brusca frenata della squadra di Simone Inzaghi a San Siro: ad Acerbi e Lautaro Martinez rispondono Orsolini e Zirkzee.