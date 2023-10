Inter | il Brasile convoca Carlos Augusto | la commovente reazione

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ladi, esterno dell’, alla primazione per la nazionale brasiliana. I dettagli, esterno dell‘, ha manifestato sui social la gioia per la primazione da parte del. PAROLE – «Lo sognavo fin da quando ero bambino. Grazie a tutti coloro che sono stati al mio fianco e hanno creduto in me. Ho lavorato duro per questo momento, perché non c’è gioia più grande che difendere i colori del proprio Paese. È un onore essere statoto dale onorerò al massimo questa maglia». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24