Inter | che disastro contro il Bologna I nerazzurri vanno in vantaggio | ma i rossoblù recuperano e trovano il pareggio

(Di sabato 7 ottobre 2023) Nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A l'non va oltre il 2 - 2il: a San Siro isi fanno rimontare dopo l'iniziale doppio. In gol per l'prima ...

Come ampiamente previsto iniziano ad arrivare i primi problemi in casa Inter . I tanti impegni ravvicinati e la rosa ridotta all’osso soprattutto in ...

La squadra allenata da Inzaghi sale a 19 punti ed è sola al comando in attesascenda in campo il Milane Bologna pareggiano 2 - 2 nel match in calendario per l'ottava giornata della Serie A 2023 - 2024. I nerazzurri, avanti 2 - 0 dopo meno di un quarto d'ora, si fanno ...A San Siro il Bologna rimonta l': finisce 2 - 2. Nella squadra di Inzaghi i migliori sono Sommer e Acerbi, poi si salvano solo Dumfries, Dimarco e Lautaro,merita 6. Bastoni da 5. L'MVP è Zirkzee, bene anche Beukema e ...

Carlos Augusto: “Credo che l’Inter sia stata la scelta giusta. Con Dimarco…” fcinter1908

Inter-Bologna: la giornata in diretta Inter - News Ufficiali

(Adnkronos) - Inter e Bologna pareggiano 2-2 nel match in calendario per l’ottava giornata della Serie A 2023-2024. I nerazzurri, avanti 2-0 dopo meno di un quarto d’ora, si fanno raggiungere dai ross ...I nerazzurri sbattono sul Bologna che esce da San Siro con un punto. Lautaro prima segna un gran gol poi commette il fallo per il rigore che apre la rimonta ...