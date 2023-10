Inter-Bologna | i tifosi contro Saelemaekers | “Milanista | pezzo di m***a”

Inter-Bologna 2-2 - il tabellino della partita dell’8ª giornata di Serie A Inter-Bologna è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo il tabellino della partita valida per l’ottava giornata di Serie A ...

L’Inter si spegne ancora : da 2-0 a 2-2. Il Bologna di Motta rallenta Inzaghi - chance sorpasso per il Milan Come col Sassuolo, L’Inter va in vantaggio ma si butta via. Questa volta, almeno, arriva un pari (2-2) casalingo col Bologna che se la...

