Inter-Bologna 2-2 | Zirkzee gela San Siro Sommer salva nel finale

Leggi su inter-news

(Di sabato 7 ottobre 2023) Termina sul punteggio di 2-2, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a Sandopo il primo tempo terminato 2-1. PARI – L’spreca l’occasione di andare, almeno momentaneamente, da sola in testa alla classifica. Nell’anticipo delle 15 del sabato di Serie A il match coltermina con il punteggio 2-2. Dopo un primo tempo giocato bene e chiuso meritatamente in vantaggio, l’approccia la ripresa in maniera forse troppo molle gli ospiti ne approfittano. Al 52?trova la rete del pareggio: dormita della retroguardia nerazzurra, l’attaccante controlla al limite e calcia in maniera perfetta fil di palo. La rete del 2-2 scuote l’che cerca la via del 3-2: al 60? annullato ...