Inter-Bologna 2-2 | Thiago Motta ferma Inzaghi a San Siro

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 ottobre 2023) A San, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A Sansi affrontano nel match valido per l’ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.2-2: sintesi e moviola 95? – Termina il match. 90? – Segnalati 5 minuti di recupero. 80? – Infortunio per Zirkzee. L’attaccante delè costretto ad uscire. 59? – Gol di Sanchez, ma il guardalinee alza la bandierina e annulla la rete per fuorigioco. 52? – GOL di Zirkzee. Passaggio geniale di Ferguson per Zirkzee che con tre finte di corpo manda al bar sia la difesa dell’che Sommer e infila il pallone all’angolino. 46? ...