Intelligenza artificiale e ingegneria civile Tutti i vantaggi nell’analisi di Valori

Leggi su formiche

(Di sabato 7 ottobre 2023) L’, in quanto tecnologia emergente, è ampiamente utilizzata in vari campi. Essendo un importante campo dell’di base, anche laha iniziato a esplorare l’applicazione dell’in essa. L’presenta moltinell’. Innanzitutto, l’può elaborare dati su larga scala, apprendere e analizzare dati ed estrarre informazioni utili per aiutare gli ingegneri civili a prendere decisioni scientifiche. In secondo luogo, l’può simulare e ottimizzare problemi complessi di ...