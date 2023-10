Insieme per la Costituzione | la Cgil manifesta in piazza a Roma 

(Di sabato 7 ottobre 2023) AGI -zione dellaoggi a Roma, ci hanno aderito oltre cento tra organizzazioni e associazioni della società civile, 'La via maestra,per la'. "Ci vediamo domani inSan Giovanni a Roma, tutti, è il momento di prendere la parola, difendere la democrazia, ribellarci per cambiare il nostro Paese e dare un futuro ai giovani. Laè la nostra via maestra e noi la vogliamo realizzare", ha spiegato il segretario della, Maurizio Landini in un video social di lancio dell'iniziativa: "Credo - ha aggiunto - che lazione parli al Paese perché chiede al Governo di cambiare quelle politiche economiche e sociali sbagliate, non è il momento di cambiare la ...

pedalare , insieme , per generare energia pulita da impiegare per "illuminare" il confronto e la crescita della cultura della sostenibilità : è l'idea ...

Elodie, la pop star che fa ballare il corpo e la mente con il suo nuovo club tape, Red Light Usata l’intelligenza artificiale per ...

Nell?era in cui ogni piccolo momento della vita dei nostri figli viene immortalato e subito dopo post ato sui social , ecco che arrivano i guai, ...

Ha giocato 50 palloni con l'88% di precisione nei passaggi, enon farsi mancare nulla, ha effettuato 6 recuperi.a Boloca, che ne ha recuperati 10, ha garantito in effetti un certo filtro.AGI - Manifestazione della Cgil oggi a Roma, ci hanno aderito oltre cento tra organizzazioni e associazioni della società civile, 'La via maestra,la Costituzione'. 'Ci vediamo domani in piazza San Giovanni a Roma, tutti, è il momento di prendere la parola , difendere la democrazia, ribellarcicambiare il nostro Paese e ...

Gruppo FS e Palazzo Strozzi insieme per mostra Anish Kapoor LA STAMPA Finanza

Università Bari e Pechino insieme per un corso in Biotecnologie Agenzia ANSA

Nell’era in cui ogni piccolo momento della vita dei nostri figli viene immortalato e subito dopo postato sui social, ecco che arrivano i guai, soprattutto per i genitori separati. Poco ...Alla ricerca di una vittoria che manca ormai da settimane. Per il Bari un'ossessione, vista la classifica che ha allontanato progressivamente i biancorossi dal vertice. Oggi contro la ...