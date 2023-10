Inoltrarsi nella sterpaglia dei ricordi e sconfinare nell’erotismo dell’addio

Leggi su linkiesta

(Di sabato 7 ottobre 2023) Nicola, che come tutti è uno scrittore come tutti, aveva preso questo appunto autobiografico per l’avvenire: «Domani digiuna Nicola». Un memento. Si dice memento, no? Come si scrive, staccato o attaccato? Memento o me mento? È romano latino o romanesco romano? Vado a vedere, non faccio il saccente che ha già compulsato e finge che senza andare a vedere sa già tutto (egli chi? Egli, io? Sono già egli, sono già terza persona? Sto cominciando a imparare i trucchetti?). Vado a vedere e… E questa ve la devo raccontare (oso già la narrazione?). Non posso trattenermi, non posso che essere sincero (come dire: mi arrendo), sono andato a cercare e, lasciamo perdere se attaccato o staccato, vi devo mettere a parte – che comoda espressione “mettere a parte”: un’offerta di confidenza e nello stesso tempo un levar di torno – vi devo mettere a parte di questa scoperta etimologica. Eccola, arriva: ...