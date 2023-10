Dopo l'attacco di Hamas in Israeleanche in Italia lasu obiettivi sensibili israeliani in Italia.07 ott 16:38lasu obiettivi israeliani in Italia Dopo l'attacco di Hamas in Israele vieneanche in Italia lasu obiettivi sensibili israeliani nel nostro ...

Innalzata la vigilanza su obiettivi israeliani in Italia - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - In diretta da Israele - In diretta da Israele RaiNews

In occasione dei 40 anni della Protezione civile della Valle d'Aosta è stato organizzato per sabato 14 ottobre, a partire dalle ore 10, nel salone Maria Ida Viglino di Palazzo regionale un convegno ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...