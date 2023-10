Infinite | come finisce il film

(Di sabato 7 ottobre 2023)del 2021,con Evan McCauley (Mark Wahlberg), che salva il mondo, impedendo ai Nichilisti di uccidere gli abitanti del mondo. Nell’atto finale di, Bathurst (Chiwetel Ejiofor) si è impadronito della base nascosta dei Credenti, The Hub, e ha recuperato la fonte di energia per la sua arma, l’Uovo, dal cadavere di Heinrich Treadway (Dylan O’Brien). I Nichilisti hanno anche attaccato il rifugio di Artisan (Jason Mantzoukas), dove Bathurst ha colpito Evan alla testa con la sua pistola speciale in grado di estrarre l’anima di un Infinito, impedendogli di reincarnarsi. Tuttavia, Evan è sopravvissuto e ha seguito Nora (Sophie Cookson), nella tenuta di Bathurst in Scozia. Con l’Uovo completato, Bathurst era finalmente pronto a realizzare il suo obiettivo di genocidio di massa per liberarsi dalla ...

Un approfondimento sul film Infinite, con dettagli sulla trama, il cast, la sua timeline e le differenze con il romanzo.