Incidente virale | ragazzo ordina due bottiglie da 22mila euro pensando fossero 22! La mamma rimane senza parole

(Di sabato 7 ottobre 2023) Oggi Notizie Immagina dire duedi vino al ristorante, solo per scoprire che il costo di ciascuna di esse è di! Sembra un incubo, vero? Ebbene, questa è la storia che Angela, una giovane utente di TikTok, ha tentato di far credere ai suoi amici attraverso uno scherzo che però non è andato proprio come previsto. Il costosissimo scherzo di Angela Angela, la giovane utente di TikTok, ha ideato uno scherzo per i suoi amici: fingere di avere ricevuto un conto da capogiro al ristorante. Secondo la sua versione, in seguito ad un errore nel menù e una svista del cameriere, avrebbeto duedi vino dal prezzo astronomico diciascuna, con un totale di 44milada pagare! L'evoluzione ...