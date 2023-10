Incidente di Mestre | la piccola ucraina lotta per la vita E mamma Kateryna chiede di lei…

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il drammaticoavvenuto amartedì sera ha distrutto tantissime famiglie. Tra cui quella diSierova, 33 anni che è ora ricoverata al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello. La donna è cosciente ecostantemente di sua figlia, unadi quattro anni, che inveceper laal Centro grandi ustionati di Padova. Il marito invece, non c’è più. Dmytro Sierov, un manager nel settore immobiliare, è morto assieme alle altre 20 persone durante il tragico. LEGGI ANCHE: Strage di, l’ultimo post dell’autista: “Shuttle to Venice” Quel viaggio desiderato La famiglia Sierov era, la nazionalità che — con nove morti e sei feriti gravi in ...