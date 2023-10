Incidente di Mestre | come sta la bambina di 4 anni salvata dalle lamiere?

Leggi su 361magazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) Parla lo specialista che la tiene in cura Si continua ad indagare sulle cause dell’di, dove sono morte 21 persone, compreso il conducente del mezzo elettrico precipitato dal cavalcavia, e 15 persone sono rimaste ferite. Tra queste vi sono anche dei minori. La più piccola è unadi appena quattro, che nell’impatto ha riportato fratture e ustioni gravi. «È in una fase critica — ha spiegato al Corriere del Veneto il dottor Alvise Tosoni —. Ha avuto un politrauma severo, aggravato da un’ustione importante e ha bisogno di tutto il supporto delle équipe specialistiche». Laè ricoverata presso in Terapia intensiva pediatrica di Padova con ustioni tra il 40 e il 60% del corpo. La mamma, Kateryna Sierova, 33, è ricoverata a Treviso, al reparto di ...