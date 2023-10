Incidente al confine tra Saronno e Solaro | quattro feriti e strada chiusa

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 7 ottobre 2023)conaltra. È accaduto oggi pomeriggio, sabato 7 ottobre, alle 14.55 di oggi in via per, dopo la rotonda con via Roma, sullache collega alla-Monza. Ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco diche si sono occupati di aiutare ...