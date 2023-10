Incendi | Schifani | ' a breve riferirò in aula | c' è disegno strategico dove c' è anche mafia pascoli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 ottobre 2023) Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) - "A giorniinsugliin Sicilia. Ho atteso qualche settimana e mi spiace che l'abbia potuto pensare che intendevo sottrarmi. Intendevo soltanto avere le carte in regola, per avere un'analisi su tutto quello che era successo, ma potere dire all'quello che farò con dati spero concreti, sul contrasto agliche ormai costituiscono un fenomeno che obbedisce non soltanto al dolo di pochi piromani". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Renatoannunciando alla convention di Fratelli d'Italia che aandrà inper riferire deglidell'estate in Sicilia. "Dietro gli- dice - vedo un ...