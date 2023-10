Ostia – Si è svolta la periodica riunione del Tavolo del Decoro per fare un resoconto sull’andamento delle Fototrappole presenti sul territorio del ...

Uscito da casa, in zona Trascini, intorno alle 7, dell’anziano non c’erano tracce. I familiari hanno allertato i carabinieri che hanno coordinato le ...

Momenti di panico per i 270 passeggeri e i 14 membri dell’equipaggio diretti a Roma Fiumicino partiti dall’aeroporto di Newark, nel New Jersey. Il ...

Terrore a bordo di un volo diretto a Roma con a bordo quasi 300 persone. Il veli volo è precipitato per oltre 8.000 metri in 10 minuti a causa di un ...

Tempo di lettura: < 1 minutoGiornata da incubo per centinaia di passeggeri . Dovevano raggiungere Napoli , ma il Volo ha riportato oltre quattro ...

A Perugia la presentazione del volume 'Quando il pianto è un canto'. Farà da apripista a una sezione del premio letterario Città di ...La cosa più assurda è che quel mattino avevo untransoceanico. Se non mi fossi accorto di ... Ho dovuto anche fare due trasfusioni:a ringraziare i medici, in particolare il dottor Marco ...

In volo oltre quelle sbarre. Le poesie dei detenuti LA NAZIONE

Volo in ritardo Ryanair Palermo Bergamo di oltre otto ore: come ... Palermomania.it

Il tecnico ha fatto esercitare con l’audio dei match per il bollente Westfalenstadion di Dortmund. Oggi in volo a Genova per paura del traffico ...A Perugia la presentazione del volume "Quando il pianto è un canto". Farà da apripista a una sezione del premio letterario Città di Castello.