In un’altra casa a per guardare la partita | arrestato 35enne a Sant’Antimo

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 7 ottobre 2023) Era inperla: aper evasione, era ai domiciliari Inperla. È proprio il caso di dirlo, unin cerca di un attimo di evasione è finito in manette proprio per evasione. Il fatto è accaduto a. A darne notizia una comunicazione del Comando provinciale Carabinieri di Napoli. I militari della locale tenenza erano impegnati in un servizio di controllo dei detenuti agli arresti domiciliari, come da normale routine. Hanno bussato alla porta di tutti i detenuti agli arresti domiciliari, come da routine. Dalla porta dell’abitazione di A. L. nessuna risposta. ...