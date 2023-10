In guerra e sotto shock Israele rivive l' incubo di Yom Kippur

(Di sabato 7 ottobre 2023) La sorpresa per l'attacco, come 50 anni fa; l'offensiva contro ogni normalizzazione dei rapporti fra arabi e israeliani; il ruolo dell'Iran; le ripercussioni su Siria, Libano, Qatar e sull'intera regione; la partita di Netanyahu e dell'estrema destra al governo

Israele sotto attacco: è guerra con Hamas Vanity Fair Italia

Crisi Medioriente, Israele sotto attacco. Centinaia di morti. LIVE Sky Tg24

Abbiamo raggiunto al telefono un gruppo di italiani che si trovano bloccati a Tel Aviv sotto i bombardamenti. "Abbiamo le esplosioni sulla testa e non riusciamo a rientrare in Italia". Gli attacchi di ...