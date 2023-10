In coma per un pezzo di hascisc bimbo di 15 mesi

(Di sabato 7 ottobre 2023) Un bambino di 15è arrivato in stato di semi - incoscienza al Pronto Soccorso dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e dopo pochi minuti è andato in. Le analisi hanno rivelato la ...

La mamma di una 16enne Iran iana, finita in coma dopo essere stata picchiata dalla polizia morale in metropolitana a Teheran, ...

Il giallo sulle sorti di Armita Garawand – la 16enne in coma perché non indossava il velo in metro – si arricchisce di nuovi, inquietanti Sviluppi . ...

...Pronto Soccorso dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e dopo pochi minuti è andato in. ... Nelle ore precedenti, il padre era stato trattenuto dalla polizia e portato in questurareati ...... che non ha esitato a rischiare la vitafermarlo: caro Carmine, questo risultato è dedicato a te" , conclude Ostellari. Il detenuto evade dall'ospedale. L'agente lo insegue e cade: in

Armita come Mahsa, in coma per le botte della polizia morale Il Manifesto

Armita in coma in Iran, testimoni: 'Colpita con violenza' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Un bambino di 15 mesi è arrivato in stato di semi-incoscienza al Pronto Soccorso dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e dopo pochi minuti è andato in coma. (ANSA) ...Il 7 ottobre la Giornata dei risvegli, da italiana ormai diventata europea, ricorda le persone in coma e i loro percorsi di uscita da una situazione di incoscienza. La voce dell'instancabile ideatore ...