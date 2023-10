Imparare a diventare leadher in un mondo di leader maschi

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 7 ottobre 2023) A Parigi sotto la balconata del primo piano della Torre Eiffel sono incisi i nomi di 72 scienziati, per lo più ingegneri, fisici e matematici, che diedero lustro alla scienza francese del diciannovesimo secolo. Tutti uomini. Gustave Eiffel glissò da vero ingrato su Sophie Germain, una fisica i cui studi sull’elasticità dei materiali avevano contribuito alla realizzazione della Torre. Ma era una donna. E a 18 anni, quando sarebbe stata la candidata perfetta per il politecnico, si trovò la porta sbarrata, proprio perché donna. E così fu costretta aAntoine le Blanc, uno non frequentatore.