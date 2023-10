Immigrazione | Trump | “Avvelena il sangue del nostro Paese”

(Di sabato 7 ottobre 2023) Polemica negli Stati Uniti in seguito all’uscita dell’ex presidente Donaldin materia di. Il tycoon, durante una delle sue ultime interviste, ha dichiarato come gli stranieri che arrivano nela stelle e strisce “no il” dello stesso, inoltre, ha anche ribadito che gli stessi porterebbero malattie all’interno dello Stato. Subito si è alzata la voce del politicamente corretto a gridare al razzismo e alla xenofobia, accuse che già più volte in passato sono state rivolte all’imprenditore. Le dichiarazioni disull’ha rilasciato queste dichiarazioni durante una video intervista a The National Pulse, un sito web vicino all’area repubblicana di ascendenzaiana: “Nessuno ...

È una cosa molto triste per il nostro Paese", ha detto orariferendosi all'. "Sta avvelenando il sangue del nostro Paese", ha aggiunto. E ancora: "È veramente brutto e le persone ......decisione di ampliare il muro al confine del Mesico per arginare l'irregolare negli Stati Uniti. Non solo da parte del candidato numero uno alle elezioni presidenziali 2024, Donald,...

Il presidente americano Joe Biden costruirà il muro al confine con il Messico. Le decisione di Biden di procedere con la costruzione approvata dall’amministrazione Trump ha fatto infuriare i ...L’ex presidente Usa è finito al centro delle critiche per un’intervista in cui ha dichiarato che i migranti stanno “avvelenando il sangue del nostro Paese”. Ha anche ribadito, come aveva già detto in ...