“Imbarazzante” GF | il gesto di Rosy Chin e il pubblico la distrugge Anche i coinquilini si sono accorti

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il Grande Fratello torna in diretta lunedì, ma come sempre ogni giorno succede qualcosa nella Casa più spiata d’Italia. Tanto più dopo l’ultima puntata, che ha confermato le preferenze delper Beatrice Luzzi, ha visto l’uscita di scena a sorpresa di Lorenzo Remotti e terminata con le consuete nomination con apertura del televoto eliminatorio. L’ultimissima riguarda. Chi seguiva la diretta, ha visto che mentre tutti si divertivano la chef è stata in disparte per parecchio tempo a riflettere. Sin da subito si è imposta come protagonista di questa edizione, e dopo aver avuto diverse discussioni,forti, con Beatrice Luzzi ha deciso di fare una mossa che è stata subito criticata dai fan del GF: ha scelto di fare un passo in avanti verso l’attrice e chiederle scusa. “Credo di averti fatto male ...