(Di sabato 7 ottobre 2023) Il ministro Valditara vara un piano welfare per la scuola, con sconti e agevolazioni per il personale. Ma la Cgil ha da ridire pure su questo: boccia il piano parlando di “mancette del ministro al personale scolastico” e chiede se non siano “un modo per non fare il contratto”.