(Di sabato 7 ottobre 2023) Finisce nel mirino la normalizzazionee relazioni fra israeliani e sauditi. Per cui microfoni e telecamere sono rivolti al sud d’Israele, è la cronaca militare, ma chi deve capire sa che l’offensiva è rivolta a Riad, sperando nella violenta reazione israeliana come strumento capace di ricompattare il fronte islamico

“L’obiettivo rimane il Podio , ma darò il 100% per partire al meglio e conservare la prima posizione, provando a tenere a distanza Verstappen“. Così ...

Zuppa di Porro. Fantastico Vecchi del Tempo: Su Ustica Amato come DeAngelis contesta la verità Giudiziaria: ma tutti lì giù ad omaggiarlo. E ...

Tutto Rimandato al 2024. Fiorella Mannoia è costretta a fermarsi a causa di problemi di salute, così l’evento Una Nessuna Centomila – in Arena, di ...

Per capire nel suo senso ultimo i drammatici fatti di queste ore in Israele occorre tornare indietro di qualche giorno e fissare l’attenzione su una ...

Per capire nel suo senso ultimo i drammatici fatti di queste ore in Israele occorre tornare indietro di qualche giorno e fissare l'attenzione su una data precisa: il 26 settembre. Quel giorno il ...Tanto èche la stessa data originale del piano, che ha questo punto ha già più di vent'anni, ne dichiara la sostanziale impotenza. Ad ogni modo la visita a Ramallah ha anch'essa qualcosa di ...

Il vero obiettivo dell'attacco di Hamas è Mohammed bin Salman (di ... L'HuffPost

A Cosenza il Quadrangolare Internazionale. Il presidente federale ... Federazione Italiana Bocce

Finisce nel mirino la normalizzazione delle relazioni fra israeliani e sauditi. Per cui microfoni e telecamere sono rivolti al sud d’Israele, è la cronaca ...Paola Egonu, reduce da una stagione al Vakifbank di Guidetti, torna a Milano per affrontare la UYBA di Busto Arsizio nella prima di campionato. La Vero Volley Milano sogna in grande, con l'obiettivo d ...