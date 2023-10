(Di sabato 7 ottobre 2023) L’Ordine Nazionale degli Psicologi ha deciso di istituire, attraverso una modifica recente del proprio codice deontologico, un, pur evitando di definirlo in questo modo formalmente. Secondo il first appeared on il manifesto.

...innei Servizi di Salute Mentale per adulti ha registrato un significativo aumento negli ultimi anni. " E' una convezione preziosissima " dichiara la Direttrice del Distrettodi ...Il farmacista del Servizionazionale, in collaborazione con il clinico, verifica e valida la prescrizione ed eroga il. Quello che cambia è il rapporto con il paziente: ...

Il trattamento sanitario obbligatorio di stampo psicologico Il Manifesto

Aborto per errato trattamento sanitario e ammissibilità dell'ATP Responsabile Civile

Recentemente l’Agenzia Italiana per il Farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità per bulevirtide 2 mg nel trattamento dell’infezione cronica da virus dell’epatite Delta (HDV) in pazienti adulti.Questi i fatti, come riportate dalle due legali: al piccolo l’Azienda Sanitaria Unica delle Marche aveva negato il richiesto trattamento ABA in regime domiciliare sull’errato presupposto che l’ABA non ...