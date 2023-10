Fanno discutere le ultime dichiarazioni di Harry Kane con riferimento al Tottenham , sua ex squadra: "Ora sono in un club vincente"

LUTON (Inghilterra) - Nonostante abbia giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, ilsi impone sul campo del Luton Town e vola in testa alla classifica con 20 punti, scavalcando momentanemanete il Manchester City. A decidere la sfida è una rete di Mickhy van de Ven ad inizio ...Non certo da Conte, il suo ultimo Presidente, del, mica del Real, lo ha messo allo stesso ...su ogni settimana il circo che è la Juventus e deve giocare per vincere lo scudetto quando...

Il Tottenham vince in 10 e vola in testa: Luton ko Corriere dello Sport

Premier League, risultati e gol della 8^ giornata: Tottenham ok a Luton, è primo Sky Sport

LUTON (Inghilterra) - Nonostante abbia giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, il Tottenham si impone sul campo del Luton Town e vola in testa alla classifica con 20 punti, scavalcando ...L'espulsione di Bissouma nel recupero del primo tempo non ferma gli Spurs: van de Ven segna la rete decisivo nell'1-0 al Luton Town, che vale la ...