Il taglio delle pensioni per fare cassa | “Meloni ha scippato agli italiani 40 miliardi”

(Di sabato 7 ottobre 2023) Undietro l’altro. Per leda anni in Italia l’adeguamento all’inflazione, previsto dalla legge, non scatta a pieno. L’ultima dimostrazione è arrivata con la scorsa manovra, quando il governoha deciso di tare gli aumenti previsti per gli assegni superiori a quattro volte il minimo. Anche per il 2024 il governo sembra intenzionato a confermare questoe anche per questo motivo la Cida lancia una petizione per difendere il sistema previdenziale. Partendo da un presupposto: “In Italia oggi il 13% dei contribuenti ha un reddito, da lavoro o da pensione, da 35mila euro lordi in su e si fa carico di circa il 60% di tutta l’Irpef. Un peso economico per il ceto medio che si aggrava negli anni”. E che peserebbe di più sui pensionati che si ...