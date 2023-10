Il sondaggio | FdI al 29 | 8% | fiducia in Meloni al 46% Il Pd resta lontanissimo | sotto di quasi 10 punti

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 7 ottobre 2023) FdI primo partito e prossimo al 30%, attestandosi 10sopra il Pd; il presidente del Consiglio Giorgiaa un tasso dial 46%. I dati delrealizzato da “Proger IndexResearch” per il Giornale Radio confermano che a un anno dalle politiche la luna di miele tra italiani e governo di centrodestra a trazione FdI non solo esiste ancora, ma si consolida sempre di più: il partito del premier èsopra il consenso ottenuto in quella storica vittoria. Il: FdI sfiora il 30%, Pd10Nel dettaglio, FdI si attesta al 29,8%, il 3,8% in più rispetto alla politiche, quando ottenne il 26%. Il Pd è secondo, ma: ha il 20% dei consensi, vale a ...