Il ristorante che non c’è

(Di sabato 7 ottobre 2023) È, in assoluto, la domanda che mi viene posta più spesso (e quella di cui più mi preoccupa la risposta): mi consigli un? Ovvio che me lo chiedano, passo la vita seduta a tavola, lo farei anch’io. Ma questa domanda presuppone mille temi irrisolti, e una sola grande verità: quasi nessuno, poi, nei ristoranti che gli consiglio, ci va davvero. E non per mancanza di fiducia, o per cattiveria, ma perché facciamo tutti sempre così: chiediamo consigli che non intendiamo seguire. Perché questa semplice questione mi manda in crisi? Perché non esiste “un tipo” di, non esiste “un tipo” di cliente e soprattutto entrambi non sono mai uguali a sé stessi, né tantomeno uguali a me. Intanto perché scegliere dove passare una serata è un’attività molto personale, che dipende da mille fattori determinanti nella scelta. Dove dev’essere, in che zona ...