Il Real Madrid fa rotta su Alphonso Davies | l’apertura dell’agente

(Di sabato 7 ottobre 2023) Non solo Mbappé. In attesa di capire il futuro del francese, a scadenza col PSG nel prossimo giugno, il presidente Perez mette gli occhi anche su, che potrebbe svincolarsi dal Bayern nel 2025

Nubi si addensano sul futuro di Luka Modric . Carlo Ancelotti ha parlato della situazione del croato del Real Madrid in conferenza stampa: "Non...

Calciomercato Juventus, dalla Sagna rilanciano un possibile addio in prestito di Vlahovic già nel mese di gennaio. La cifra è ridicola Non ci sarà oggi pomeriggio nel derby Dusan Vlahovic : il dolore ...È reduce da una sfida di Champions League anche l'Union Berlino: dopo aver perso contro ilin pieno recupero all'esordio, i capitolini sono caduti anche con il Braga. Un'altra sconfitta ...

Real Madrid, accordo con Visit Dubai: negli Emirati nascerà un parco a tema ItaSportPress

Mario Rui si aspettava di essere titolare con il Real Madrid: due minuti giudicati irrispettosi Tutto Napoli

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo in previsione del mercato di gennaio: si valutano soprattutto dei giovani che possano rappresentare il presente e il futuro della società ...Reduci dal successo in Champions League contro il Napoli, i Blancos sfidano l'Osasuna al Bernabeu per la nona giornata de La Liga. Dopo le vittorie ottenute con Las Palmas e Girona, il Real Madrid ins ...