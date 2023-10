IL PRIMO MINISTRO DEL CANADA RENDE ONORE AGLI ABRUZZESI

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il messaggio di Justin Trudeau recapitato ieri al Presidente del Centro Abruzzese Canadese Inc. OTTAWA – Il Capo del Governo federale, Justin Trudeau, ha volutorealla comunità abruzzese con un suo messaggio per la ricorrenza del 50° Anniversario di fondazione del Centro Abruzzese Canadese Inc. di Ottawa, che questa sera alle 18 celebrerà la ricorrenza con una significativa cerimonia presso Villa Marconi. Il messaggio è stato recapitato nella giornata di ieri al Presidente del Centro Abruzzese Canadese Nello Scipioni e sarà letto in apertura di cerimonia, dopo l’esecuzione parte della Banda dei Vigili del Fuoco di Ottawa degli inni nazionali canadese e italiano. Justin Trudeau,delIl messaggio di saluto è uno straordinario tributo di riconoscenza al Centro ...