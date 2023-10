Il Paradiso delle Signore | anticipazioni | Adelaide lascerà Marcello?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 7 ottobre 2023) PerBarbieri, al, si prospettano giornate difficili. Il giovane, infatti, come raccontano ledella soap opera di Rai 1, dovrà fronteggiare l'inaspettata decisione da parte didi lasciare Milano. Ricordiamo che, di recente, la Contessa ha scoperto che Odile, la figlia che ha sempre creduto morta, in realtà fosse viva e ha provato ad instaurare un rapporto con lei. La ragazza, però, ha deciso di troncare ogni legame con lei e si è rifiutata di trasferirsi a Villa Guarnieri. La scelta di Odile ha inciso in modo drammatico sulla serenità di, la quale è caduta in uno stato di profonda disperazione. Le condizioni della donna hanno allarmato Umberto, il quale ha deciso di intercedere con Odile a favore della ...