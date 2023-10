Il nuovo ordine d’arrivo della Sprint Race di F1 nel GP del Qatar | penalizzato Leclerc!

Leggi su oasport

(Di sabato 7 ottobre 2023) È stata unaabbastanza caotica e ricca di colpi di scena quella disputata oggi al Lusail International Circuit in occasione del weekend del Gran Premio del2023, valido come diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Alla fine Oscar Piastri ha conservato la pole, regalandosi una bellissima soddisfazione nel suo anno da rookie e trionfando nella mini-gara con la McLaren davanti alla Red Bull di Max Verstappen. L’olandese, grazie a questo secondo posto e al contemporaneo ritiro del compagno di squadra Sergio Perez (coinvolto in un incidente con Ocon e Hulkenberg), ha festeggiato la certezza aritmetica del terzo titolo mondiale consecutivo in carriera. Il fenomeno neerlandese ha preceduto all’arrivo la McLaren di Lando Norris, mentre Mercedes ha archiviato un quarto e quinto posto con George Russell e Lewis ...