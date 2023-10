Il Nizza vince ancora | 1-0 al Mets Farioli per ora in testa alla Ligue1

(Di sabato 7 ottobre 2023) In Francia anche ilfesteggia il primo posto momentaneo in Ligue. L’1-0 al Metz regala il primo posto in classifica in attesa dei risultati di Reims-Monaco e di Brest-Tolosa. L’Equipe descrive così la partita del: “Ilè arrivato in Mosella con il chiaro desiderio di sfruttare i propri punti di forza – ovvero un gioco ben curato, una squadra che pressa forte e alta e la migliore difesa del campionato – per prolungare la sua bella serie autunnale. Eccoli imbattuti dopo otto giornate e inclassifica della Ligue 1, in attesa della partita della serata Reims-Monaco e della sfida di domenica con il Brest“. Boudaoui ha sbloccato la partita al 14? del primo tempo, poi ilha provato a raddoppiare rimanendo sempre in controllo della partita. Per ...

La Fiorentina ha superato per 2 - 1 il Nizza nella seconda gara valida per il quadrangolare 'Sela Cup' in Inghilterra, a Newcastle: i viola hanno ...

Tra i sei match valevoli per la quarta giornata di Ligue 1 2023 / 2024 e andati in scena domenica 3 settembre, spicca il netto successo del Psg, ...

... ancora sponsorizzato dalla Pepsi - Cola, prende avvio in aprile dacon la vittoria di Ilie ... E' un torneo felice anche per l'Italia cheper la prima volta la prova junior con Corrado ...Ostacolo Marsiglia per il Paris SG, a Brest l'esordio di Grosso col Lione

Il Nizza di Farioli vince a Metz e si porta in testa in attesa del Monaco, impegnato stasera a Reims, e del Brest che riceve domenica il Tolosa. Tempi cupi per Luis Enrique, col suo Psg in ritardo in ...