(Di sabato 7 ottobre 2023) L 'Unione Europea lamenta che i palestinesi hanno preso in ostaggio civili " contro le leggi internazional i" su Tg. La7.it - 16:25 - A Palazzo Chigi Giorgia Melon i presiede una ...

Dalla polveriera haitiana, al Nuovo presidente in Gabon fino agli aiuti militari a Taiwan , ecco le cinque notizie del giorno The post Nuovo ...

Il segretario di stato Usa Blinken dovrebbe essere oggi a Kiev, secondo i media ucraini. Gli Usa però non confermano. Intanto il Regno Unito dichiara ...

Il segretario di stato Usa Blinken dovrebbe essere oggi a Kiev, secondo i media ucraini. Gli Usa però non confermano. Intanto il Regno Unito dichiara ...

Sarà sperimentata in Alabama per eseguire la sentenza capitale contro un detenuto sopravvissuto a un precedente tentativo di esecuzione

16:00 - La Nato, l'attacco sostenendo che il terrorismo "è una minaccia fondamentale per le società libere e Israele ha il diritto di difendersi e Israele ha tutto il diritto di difendersi"....La riflessione di monsignor Caccia si è estesa anche all'accesso sicuro dei più piccoli a 'un... Reiterata, da parte della Santa Sede, la'con la massima fermezza' alla produzione, alla ...

Il mondo condanna. Patriarca di Gerusalemme: temo si arrivi alla guerra TGLA7

Attacco di Hamas, condanna della comunità internazionale. Usa: a Israele daremo quanto serve per ... Il Sole 24 ORE

ITALIA «Il governo italiano segue da vicino gli efferati attacco avvenuto in Israele. e condanna nel modo più forte termini il terrore e la violenza in corso contro i civili. Il terrore non prevarrà ...(Adnkronos) - Le organizzazioni ebraiche di tutto il mondo hanno espresso il loro sostegno e solidarietà ... Allo stesso modo, l’Australia Israel & Jewish Affairs Council (Aijac) ha condannato senza ...