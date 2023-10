Il misterioso avvistamento Ufo del 1984 sulla via Anticolana | un caso ancora senza spiegazione

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 7 ottobre 2023) Il 26 gennaio, la tranquilla viache collega Frosinone a Fiuggi, situata tra le verdi colline del Lazio, divenne improvvisamente il palcoscenico di undi UFO. Due uomini, in viaggio verso la Stazione Ferroviaria di Anagni per prendere il treno delle 06:31 per Roma, furono testimoni di un fenomeno che avrebbe scosso la loro vita e fatto parlare di sé per decenni. La mattina era limpida, e il cielo azzurro non faceva presagire nulla di insolito. Tuttavia, a un certo punto, i due viaggiatori notarono qualcosa di straordinario: tre grandi luci bianche che formavano un triangolo equilatero nel cielo, con il vertice rivolto verso il basso. La luce più bassa era la più grande e luminosa tra tutte e tre. Intrigati, i due uomini si fermarono per osservare meglio il fenomeno. Ciò che colpì ...