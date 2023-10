Il Milan sfonda nel finale | il solito Pulisic regala 3 punti contro il Genoa | CLASSIFICA

Il Milan non sfonda il muro giallo : altro 0-0 a Dortmund Il Milan non sfonda il muro giallo: finisce 0-0 la sfida con il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, un altro pareggio a reti bianche che...

Il Milan non sfonda col Newcastle : Provedel pareggia per la Lazio Parte con due pareggi l’avventura delle italiane in Champions League, in attesa di Inter e Napoli. La prima squadra a scendere in campo è stata il ...

Milan convalescente - occasione persa : domina ma non sfonda contro un Newcastle modesto Un Milan convalescente dopo la scoppola del derby domina in lungo e in largo dal punto di vista delle occasioni ma a San Siro non sfonda contro un ...

Milan - solo guai : non sfonda il muro del Newcastle e perde Maignan Non è per il cappotto nel derby che il Milan stecca anche il debutto in Champions League. Giusto parlare di stecca, perché in...

Milan - solu guai : non sfonda il muro del Newcastle e perde Maignan Non è per il cappotto nel derby che il Milan stecca anche il debutto in Champions League. Giusto parlare di stecca, perché in...