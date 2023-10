Il Ghana è il primo paese africano a produrre un vaccino per il colera

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 7 ottobre 2023) Roma, 7 ott – La mortalità in Africa è ancora elevata: molti muoiono per malattie facilmente curabili quali la diarrea e il. Per risolvere questo problema, da tempo le agenzie internazionali di cooperazione hanno investito somme elevate per comprare farmaci da distribuire ai paesi piu’ poveri, ma questa politica ha attirato critiche da diversi osservatori, i quali hanno accusato le imprese farmaceutiche dei Paesi sviluppati di vendere medicine da loro prodotte a prezzi troppo elevati, quindi fuori dalla portata della disponibilità di diversi paesi africani.per ilIn questo quadro pessimistico però è possibile anche vedere una luce in fondo al tunnel: da qualche anno alcuni paesi africani hanno iniziato ai farmaci e vaccini di cui hanno bisogno, riducendo così la ...