Il feroce azzardo di Hamas | da cui gli abitanti di Gaza non potranno guadagnare nulla

(Di sabato 7 ottobre 2023) Razzi, vittime, ostaggi. Non è questa la strada per rendere migliore la vita di uno solo deglidi. Perché ora si muoverà Netanyhau e i suoi orribili alleati. E da un parte e dall’altra ci andranno in mezzo innocenti, come succede da 75 anni