Il famoso di Striscia la Notizia si tuffa in mare e batte la testa | come sta ora

Leggi su tvzap

(Di sabato 7 ottobre 2023) PERSONAGGI TV. Una storia di pericolo, miracolo e recupero sta emergendo dal mondo dello spettacolo, coinvolgendo una figura nota a molti. Edoardo “Edo” Soldo, noto per la sua partecipazione a “laprimo “velino”, è stato coinvolto in un incidente durante una vacanza estiva. L’incidente ha coinvolto un tuffo inche ha avuto conseguenze drammatiche. Leggi anche: “la”, caos movida a Palermo: il servizio di Stefania Petyx Leggi anche: “la”, Brumotti a Napoli: rissa in diretta Tv Edo Soldo: l’incidente del “velino” diLaEdo Soldo, un volto noto del mondo dello spettacolo italiano, ha recentemente raccontato un’esperienza drammatica ...