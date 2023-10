Il FAI annulla gli eventi sul territorio flegreo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Attraverso la propria pagina Facebook il gruppo FAI di Pozzuoli e Campi Flegrei ha diramato il seguente comunicato: “Con rammarico annunciamo che abbiamo deciso dire le iniziative previste per le Giornate FAI di Autunno 2023 a Pozzuoli, in considerazione della particolare situazione dell’area flegrea, per motivi di sicurezza, al fine di evitare qualsiasi situazione Il Blog di Giò.

La fragilità di qualche muscolo che, seil tennista professionista, così tanto fragile non è un ...non brillante per uno dei favoriti (il conto degli ace e dei doppi falli quasi si: 6 a 5) ...quello che devi, ma non mollare mai. (Dean Karnazes). Da qualche parte nel mondo qualcuno si ... Correre ci fa sentire liberi ,i pensieri e ci permette di muoverci in uno spazio in cui la ...

Bradisismo, annullate le Giornate FAI «Per evitare situazioni di ... Cronaca Flegrea

Autovelox: verbale annullato se l'apparecchio non ha questa ... GiornaleMotori

Il cantautore Peso Pluma ha cancellato il concerto nella città messicana di Tijuana. Colpa delle minacce di morte dei ...