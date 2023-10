Il derby è di Gatti | strappato dalla Juve al Torino e decisivo in campo Presto il rinnovo

(Di sabato 7 ottobre 2023) Primo gol in Serie A per Federico, difensore dellantus che ha scelto una partita mai banale per questa gioia: ildella Mole....

TORINO - La Juventus si è aggiudicata ildella Mole battendo il Torino per 2 - 0 all'Allianz Stadium. Per la squadra di Massimiliano ... un batti e ribatti in area è stato finalizzato dache ...La Juventus batte il Torino per 2 - 0 nel, match valido per l'ottava giornata della Serie A 2023 - 2024. I bianconeri si impongono con i gol die Milik, a segno nella ripresa. Il successo consente alla formazione allenata da ...

Calcio d’angolo dalla destra, Milinkovic esce in maniera sbagliata, pallone conteso tra Kean e Bremer: l’attaccante colpisce con una rovesciata, la palla viene salvata sulla linea e sulla ribattuta il ...La Juventus torna alla vittoria nel derby e condanna il Torino, in crisi con due punti nelle ultime 4 partite. Primo tempo senza grandi occasioni, sulla falsariga di Bergamo, poi i ...