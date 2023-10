Il derby è bianconero | la Juventus batte il Torino grazie a Gatti e Milik

(Di sabato 7 ottobre 2023) La squadra di Allegri si impone per due reti a zero. Decidono i gol di Federicoe Arkadiusznella ripresa: bianconeri terzi in classifica

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus si è aggiudicata il derby della Mole battendo il Torino per 2-0 all'Allianz Stadium. Per la squadra di Massimiliano ...

Il derby della Mole è bianconero, Juve batte Toro 2-0 AGI - Agenzia Italia

Serie A, Juventus-Torino 2-0: Gatti e Milik regalano il derby ad ... Eurosport IT

TORINO - Federico Gatti è stato l'eroe del derby della Mole vinto dalla Juventus per 2-0 contro il Torino. Il difensore bianconero ha sbloccato la partita in un'azione di mischia, le sue parole ai ...