Il derby della Mole è della Juve | Gatti e Milik trascinano i bianconeri L' Inter sbatte sul Bologna

(Di sabato 7 ottobre 2023)ntus - Torino 2-0 Marcatori: 2'st, 17'stntus (3-5-1-1): Szczesny 6,7, Bremer 6.5, Danilo 6.5; Weah 6.5, McKennie 6, Locatelli 6.5, Rabiot 6, Kostic 7 (31'st Cambiaso sv); Miretti 5.5 (1'st7); Kean 6.5 (40'st Yildiz sv). In panchina: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Iling-Junior, Fagioli, Rugani, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri 6.5. Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic...

Non si può certo dire che le due contendenti abbiano iniziato in modo diverso rispetto alle attese, perché la Juve ntus con 14 punti ha trovato la ...

Le prime pagine dei Quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 7 ottobre 2023. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Il pareggio contro l’Atalanta della scorsa settimana sa di occasione persa per i bianconeri, che con un successo si sarebbero portati a due sole ...

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus si è aggiudicata il derby della Mole battendo il Torino per 2-0 all'Allianz Stadium. Per la squadra di Massimiliano ...

Una Juventus solida, non spettacolare ma vogliosa di dare un segnale. E arriva forte e chiaro: Allegri si prende il derby e a riposo per la sosta ...

La Juventus si aggiudica ilcontro il Torino con le reti di Gatti e Milik. I migliori e i peggiori del match nelle pagelle di Federico ...vinto numero 13, raggiunge Trapattoni. Torino Milinkovic - Savic 4: sbaglia l'uscita su tutti e due i golJuve. Tameze 6: gestisce bene l'emergenza dietro. Schuurs 6: finché può, ...

Il derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma oggi alle 18 alla Stadium, si avvicina a grandi passi. Ivan Juric, tecnico dei granata, ha diramato la lista dei convocati. Assente Buongiorno e ...I tre punti conquistati nel derby proiettano la Juventus a quota 17 punti, a ridosso della vetta della classifica occupata dall'Inter (19). Chance importante anche per il Milan che in caso ...