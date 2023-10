Il derby della Mole è bianconero | Juve batte Toro 2-0

Leggi su agi

(Di sabato 7 ottobre 2023) AGI - Reduce dal pareggio a reti bianche in casa dell'Atalanta, lantus torna subito a vincere conquistando ilai danni del Torino. All'Allianz Stadium, nonostante le assenze di due uomini chiave come Chiesa e Vlahovic, finisce 2-0 grazie alle reti di Gatti e Milik arrivate entrambe nel corsoripresa. Grazie a questo successo la squadra di Allegri balza a 17 punti in classifica, portandosi a -2 dall'Inter e momentaneamente a -1 dal Milan, che stasera potrebbe diventare la nuova capolista in caso di successo a Marassi contro il Genoa. Per gli uomini di Juric arriva invece la quarta gara senza successi: i granata restano così fermi a quota 9. Pronti via e i bianconeri troverebbero l'immediato vantaggio con Kean dopo appena cinque minuti dal fischio d'inizio, ma l'attaccante ...