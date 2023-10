Il Consiglio dei Saggi di Garcia | non c’è neanche un attaccante? Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 7 ottobre 2023) Ildeidi. Il Corriere dello Sport gioca con l’argomento con divertissement a firma Antonio Giordano. Il Napoli il suodeil’ha istituito, perché apiace questa gestione democratica e condivisa del tempo, una chiacchierata per annusare l’aria o semplicemente per scambiarsi un’opinione. ci sarebbe soprattutto, esclusivamente, la colonna vertebrale della rifondazione, uomini che hanno un passato fatto e finito (Zielinski, Meret e Mario Rui per longevità); una personalità solida in una squadra che a volte pare “liquida” (Rrahmani e Juan Jesus); e infine i leader, e sì ci vogliono, il capitano (Di Lorenzo) e uno dei personaggi più autorevoli, peraltro assai vicino all’allenatore per averlo conosciuto in epoca non sospetta (Anguissa). Era ...