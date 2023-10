Il cast di Pechino Express 11 Novità alla conduzione

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 7 ottobre 2023)11 (US Sky) Sono otto le coppie scelte per l’undicesima edizione di, che quest’anno permetterà ai concorrenti di attraversare la “Rotta del Dragone“, il percorso che si snoda tra la coda de Vietnam del nord, per poi toccare la natura magica e le città ricche di spiritualità del Laos, fino ad arrivare ai templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka. Edizione che avrà anche un duo di conduttori inediti: insieme allo storico Costantino Della Gherardesca ci sarà Fru dei The Jackal, già concorrente nel 2022. Via, quindi, Enzo Miccio. La prima coppia è formata da Fabio Caressa, cronista sportivo e volto di Sky, e dfiglia Eleonora, nata dal suo matrimonio con Benedetta Parodi. Hanno scelto di mettersi in viaggio anche i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara, così ...