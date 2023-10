Il canto a tratti sognante di Dacia Maraini di un’infanzia lontana | in un campo di prigionia giapponese

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 ottobre 2023)affronta per la prima volta in un suo libro, Vita mia (Rizzoli) gli anni di reclusione trascorsi in undi concentramentoche fu allestito per la famigliae altri diciotto antifascisti che si rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò e di conseguenza di appoggiarne alleati, tra cui il Giappone. Ifino ad allora avevano vissuto a Kyoto perfettamente integrati, con la piccolain grado di esprimersi anche nel dialetto locale e Fosco stimato professore di Antropologia all’università. Vita mia va oltre il libro di memorie per ragionare sul concetto di tempo quale spazio aperto e non solo costretto all’interno di una cronologia.dà corpo alla lezione appresa dal padre sul ...