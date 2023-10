Il Btp Valore è un successo | ora occhio a spread e rating

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 7 ottobre 2023) Negli ultimi quattro giorni gli italiani hanno versato 17,2 miliardi nelle casse pubbliche per sottoscrivere il Btp, il bond nuovo quinquennale pensato dal ministero dell’Economia unicamente per il retail . Il risultato di raccolta ottenuto che va oltre le più rosee aspettative, comprese quelle del ministero dell’Economia. Non solo perché la provvista ottenuta dal Btpnon è così distante dai poco più che 18 miliardi raggiunti dalla sua prima emissione avvenuta a giugno, ma perchè i libri si sono riempiti di ordini (per amor di precisione sono stato firmati 641.881 contratti, con un taglio medio di 26.781 euro) senza bisogno che il Tesoro andasse oltre il tasso minimo garantito al momento dell’avvio del collocamento: appunto il 4,10% i primi tre anni e 4,50% i successivi due, a cui si somma un premio fedeltà finale dello 0,5% per i ...